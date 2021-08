TV-Tipps am Samstag

In "3 1/2 Stunden" (Das Erste) steht eine DDR-Familie vor einer schweren Entscheidung. "The Jungle Book" (Sat.1) erzählt die Geschichte des Findelkinds Mogli als Realfilm. In "CHiPs" (ProSieben) machen zwei ungleiche Bikercops den kalifornischen Highway unsicher.

07. August 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"3 1/2 Stunden": Gerd (Jan Krauter) will im Westen bleiben. © ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller