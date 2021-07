TV-Tipps am Samstag

Thomas Gottschalk feiert mit Promis eine "große 90er-Show" (ZDF). Eine mysteriöse Botschaft alarmiert den Polizisten Koops in "Harter Brocken" (Das Erste). Auf ZDFneo planen die "Aushilfsgangster" einen Raubüberfall.

20:15 Uhr, ZDF, Gottschalks große 90er-Show, Musikshow

Mit einer großen Musikshow im ZDF feiert Thomas Gottschalk die 90er-Jahre und präsentiert einen Abend voller Erinnerungen mit vielen Stars des Jahrzehnts und packender Livemusik. Gemeinsam mit den Prinzen, Hartmut Engler von Pur, Sasha, den No Angels, Fools Garden sowie den Talkgästen Veronica Ferres, Henry Maske, Michael Mittermeier und Arabella Kiesbauer begibt sich Thomas Gottschalk auf eine Zeitreise.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Geheimcode, Krimi

Keiner steht über dem Gesetz. Da gibt es für Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) keine Ausnahme. Selbst bei seinem frisch verliebten Kumpel Heiner (Moritz Führmann), der auf dem Weg zu Mette (Anna Fischer) mit Karacho in den Blitzer rast, drückt Koops kein Auge zu. Während die beiden noch diskutieren, kommt vor ihnen ein Auto von der Landstraße ab. Was wie ein unglücklicher Unfall aussieht, entwickelt sich zu einem komplizierten Kriminalfall. Der sterbende Wissenschaftler Schürer (Heinrich Cuipers) steckt Koops mit letzter Kraft einen Umschlag zu, hinter dem der Killer Winter (Holger Handtke) her ist.

20:15 Uhr, ZDFneo, Aushilfsgangster, Komödie

Ein Appartement in einer Wohnanlange über den Dächern von New York, ein Ferrari und jede Menge anderer Luxus: Anlagebetrüger Arthur Shaw (Alan Alda) genießt sein Leben in vollen Zügen. Doch das FBI kommt seinen dubiosen Machenschaften auf die Schliche. Dummerweise haben auch die Mitarbeiter des "Towers" ihre Ersparnisse für den Lebensabend bei Shaw angelegt. Da es nicht so aussieht, als ob Shaw ihnen ihr Geld freiwillig zurückgibt, planen sie einen Raubüberfall - mit Hilfe eines echten Kriminellen.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns!, Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären Außenseiterinnen ins Team auf. Dazu gehören unter anderem ihre Stellvertreterin Chloe (Brittany Snow) und Fat Amy (Rebel Wilson). In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der Gesangstruppe landet. Gemeinsam wollen sie endlich ihre größten Konkurrenten, die "Trebelmakers", im großen Gesangswettbewerb besiegen.

21:45 Uhr, Das Erste, Allmen und das Geheimnis der Dahlien, Krimikomödie

Ausgerechnet der Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) verweilt in einem hochnoblen Züricher Hotel, als aus der Privatsuite der Besitzerin ein millionenschweres Dahlien-Gemälde verschwindet. Was läge der exzentrischen Dahlia Gutbauer (Erni Mangold) näher, als "Allmen International Inquiries" mit der diskreten Wiederbeschaffung zu betrauen? Der Auftrag verspricht wenig Gutes, da der Dieb nachweislich über Leichen geht.