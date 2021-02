TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg" (ZDF) macht nicht mit, als in Münster ein neues Sozialkreditsystem eingeführt wird. In "Smallfoot" (Sat.1) wagt sich ein Yeti in die Welt der Menschen. Beim Quizduell "Klein gegen Groß" (Das Erste) ist "Tatort"-Kommissar Jörg Hartmann zu Gast.

20. Februar 2021 - 07:54 Uhr | (cg/spot)

"Wilsberg: Überwachen und belohnen": Wilsberg (Leonard Lansink) und Merle (Janina Fautz) sehen die neuen Überwachungskameras mit Misstrauen. © ZDF/Thomas Kost