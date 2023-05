TV-Tipps am Montag

Im Wiener "Tatort" (Das Erste) bringt sich eine verdeckte Ermittlerin in Lebensgefahr. In der "Höhle der Löwen" (VOX) steht das Staffelfinale an und in "Catweazle" (Sat.1) reist Otto Waalkes als Magier durch die Zeit.

29. Mai 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Azra": Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Einsatz. © ARD Degeto/ORF/Darryl Oswald