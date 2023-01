TV-Tipps am Montag

In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird eine tote Frau unter dem Sarg eines Verstorbenen gefunden. In "G. I. Joe - Geheimauftrag Cobra" (kabel eins) machen Elitesoldaten Jagd auf gestohlene Sprengköpfe. Später sorgt Denzel Washington in "The Equalizer 2" (ZDF) auf eigene Faust für Gerechtigkeit.

16. Januar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Nord Nord Mord: Sievers und die letzte Beichte": Bei einer Beerdigung entdeckt Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, M.) eine tote Frau unter dem Sarg des Verstorbenen. © ZDF/Georges Pauly