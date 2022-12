TV-Tipps am Montag

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln die Kommissare Leitmayr und Batic bei einem Krimidinner. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf die Malediven und bei "Wer wird Millionär?" (RTL) steigt das Weihnachts-Zockerspecial.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Mord unter Misteln, Krimi

Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) haben sich von Kalli (Ferdinand Hofer) breitschlagen lassen, an einem Krimidinner im Kreise der Kollegen teilzunehmen - und nun sollen sie als "Detective Chief Inspector Francis Lightmyer" und als "Detective Constable Ivor Partridge" den Mörder in einem englischen Herrenhaus finden. Das Dinner ist im England der 1920er Jahre angesetzt. Ausgerechnet am Heiligen Abend hat es in Beckford Hall einen Mord gegeben. Der Butler liegt tot auf dem Orient-Teppich. Lightmyer und Partridge müssen das englische Herrenhaus auf den Kopf stellen und den Mörder finden.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Coco Island, Urlaubsserie

Unter dem Motto Weihnachten auf See und den Malediven nimmt Kapitän Parger (Florian Silbereisen) Kurs auf Coco Island, wo die Gäste und die Crew des "Traumschiffs" die Festtage verbringen werden. Um das Fest der Liebe gemeinsam mit seinen Liebsten zu feiern, lädt Daniel Himmelberg (Marek Erhardt) seine Patchwork-Familie zu einer Fahrt auf dem "Traumschiff" ein. Schnell wird klar, dass in dieser Familie jeder und jede Beziehungsprobleme zu haben scheint.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Das Weihnachts-Zockerspecial, Show

In weihnachtlich geschmücktem Studio spielen bei Günther Jauch Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Eiskönigin 2, Animation

Die Eiskönigin Elsa tritt mit ihren Freunden eine abenteuerliche Reise an: Es scheint endlich Ruhe in Arendelle eingekehrt zu sein - bis der Klang einer mysteriösen Stimme Elsa in Unruhe versetzt. Um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, beschließt sie, zum sagenumwobenen Zauberwald zu fahren, vor dem ihr Vater sie einst warnte. Doch sie bricht nicht alleine auf, sondern wird von Anna, Olaf, Kristoff und Sven begleitet.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms 2, Komödie

Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) plagt der Vorweihnachtsstress: Haus dekorieren, Geschenke kaufen und Menüs vorbereiten. Dieses Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den Wahnsinn. Die besinnliche Zeit wird zum Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party.