TV-Tipps am Montag

Anwalt Vernau muss in "Requiem für einen Freund" (ZDF) das Rätsel um einen toten Steuerprüfer lösen. Beim "Gipfel der Quizgiganten" (RTL) treten Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow an. In "Knives Out" (Das Erste) gibt Daniel Craig den Meisterdetektiv Benoit Blanc.

20:15 Uhr, ZDF, Requiem für einen Freund, Krimi

Im Büro des Rechtsanwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) findet eine Steuerprüfung statt. Aus unerfindlichen Gründen interessiert sich der Finanzbeamte Harry Fischer (Peter Trabner) für einen vier Jahre alten Bewirtungsbeleg. Er nötigt Vernau deshalb, mitten in der Nacht in der Kanzlei vorbeizukommen. Als Vernau eintrifft, ist der Steuerprüfer tot - erschossen. Was ist das Besondere an diesem Bewirtungsbeleg?

20:15 Uhr, RTL, Gipfel der Quizgiganten, Quizshow

Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow treten gegen die besten Quizkandidaten Deutschlands an. Die Teams müssen nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Ausdauer und Geschicklichkeit punkten. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die TV-Stars ab, gewinnt die Person aus dem Publikum, die anfangs eine Schätzfrage am besten beantwortet hat. Palina Rojinski moderiert.

20:30 Uhr, Das Erste, Knives Out - Mord ist Familiensache, Krimi

Wenn jemand etwas von einem perfekten Mord versteht, dann der erfolgreiche Krimiautor Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Als der reiche Patriarch am Morgen nach der Feier zum 85. Geburtstag mit durchschnittener Kehle in seinen Gemächern aufgefunden wird, deutet alles auf einen Suizid hin. Nach ihren nahtlos übereinstimmenden Zeugenaussagen kann niemand von den in Harlans Landhaus anwesenden Familienmitgliedern, die von Detective Elliott (Lakeith Lee Stanfield) und Wagner (Noah Segan) vor Ort vernommen werden, daran beteiligt gewesen sein.

20:15 Uhr, ONE, Im Netz, Krimidrama

Mitten in der Nacht stürmt ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Schlafzimmer der Unternehmensberaterin Juliane Schubert (Caroline Peters). Gerade erst von einer Geschäftsreise in den Mittleren Osten zurückgekehrt, wird Juliane nach ihrer Festnahme verhört: Sie soll Wohnungen und Autos angemietet haben, die zur Vorbereitung eines terroristischen Anschlags dienen sollten. Die Beweise sind erdrückend. Hat sich Jemand Zugang zum Computer der Geschäftsfrau verschafft, ihre virtuelle Identität gestohlen und für kriminelle Zwecke missbraucht?

20:15 Uhr, BR, Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger, Reisedoku

Bezzel und Schwarz, auch bekannt als "Franz Eberhofer" und "Rudi Birkenberger" oder schlicht Sebastian und Simon, sind wieder "On the Road" quer durch Bayern! Am Starnberger See treffen sie Friedi Kühne, der sich in die waghalsigsten Abenteuer in atemberaubender Höhe stürzt und dennoch ein ganz geerdeter und vernünftiger Typ ist. Auf der höchsten Forschungsstation des Landes tauchen sie mit einem Forscher und einer Forscherin in das Innere von Deutschlands höchstem Berg ein.