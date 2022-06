TV-Tipps am Montag

Im "Tatort" (Das Erste) verschwindet eine Frau nach einem Einbruch in ihr Haus spurlos. RTL zeigt das Quiz-Duell "Jauch gegen Lichter". In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (Sat.1) geht Captain Jack Sparrow auf die Suche nach Poseidons Dreizack.

06. Juni 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Das kalte Haus": Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) machen eine entsetzliche Entdeckung im Haus der Fischers. © © MDR/MadeFor/Hardy Spitz