TV-Tipps am Montag

In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird ein Kunstexperte tot in den Sylter Dünen gefunden. Bei Sat.1 gehen "Die Tänzerin und der Gangster" (Sat.1) eine verhängnisvolle Beziehung ein. Beim "Gipfel der Quizgiganten" (RTL) treten Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz an.

17. Januar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Nord Nord Mord - Sievers und das mörderische Türkis": Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) am Strand. © ZDF/Georges Pauly