TV-Tipps am Montag

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) sagt eine junge Frau mehrere Morde voraus. Beim "Gipfel der Quizgiganten" (RTL) treten Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz an. In "Breaking Surface" (ZDF) kämpfen zwei Taucherinnen am Meeresgrund ums Überleben.

10. Januar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht": Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) im Einsatz. © ZDF/Bernd Schuller