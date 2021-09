TV-Tipps am Montag

"Sarah Kohr" (ZDF) ermittelt, als ein Chemiker entführt wird - und mit ihm eine Kartusche voll Giftgas. Bei "Die Höhle der Löwen" (VOX) werden erstmals Gründer zu Investoren. In "Red Sparrow - Der Lockvogel" (ZDF) wird eine Ex-Ballerina zur Agentin.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Stiller Tod, Krimi

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wird in einer abgeriegelten Fabrik an der Vernichtung tödlicher Substanzen gearbeitet. Dann wird der leitende Chemiker Dr. Diestel entführt. Zusammen mit ihm wird eine Kartusche Sarin-Gas entwendet. Ein Gift, das lautlos, unsichtbar und geruchlos innerhalb weniger Minuten tötet. Genug für einen Angriff, ausreichend für einen Terrorakt. Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) beauftragt Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) mit den Ermittlungen.

20:15, RTL, Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit, Kuppelsoap

Nach der Suche ist vor der Suche - kein Wunder: Inka Bause ist die erfolgreichste Kupplerin im deutschen Fernsehen. Seit mittlerweile 16 Jahren sorgt die beliebte Moderatorin für Herzklopfen auf dem Land, nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile sogar weltweit. Und weil Amors Pfeile keine Grenzen kennen, stellt Inka heute neue einsame Herzen rund um den Globus vor. Auf welcher Farm halten schon bald die Schmetterlinge Einzug?

20:15 Uhr, Das Erste, Brennpunkt: Deutschland hat gewählt, Magazin

Am Tag nach der Bundestagswahl moderiert Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, den "Brennpunkt" zum Wahlergebnis. Die Gastgeberin spricht mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Parteien, die am Wahlsonntag den Einzug in den Bundestag geschafft haben. Wie geht es jetzt weiter? Welche Sondierungsgespräche werden geführt? Wer darf auf ein Ministeramt hoffen? Und, vor allem, wer hat die besten Aussichten, als Nachfolger oder Nachfolgerin von Angela Merkel ins Kanzleramt einzuziehen?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der vierten Folge von "Die Höhle der Löwen" werden erstmals Gründer zu Investoren. 2016 kämpften Anne (41) und Stefan (43) Lemcke vom Gewürz-Start-up Ankerkraut noch um einen Deal bei den Löwen. Fünf Jahre später sind die erfolgreichen Gründer zurück - als Gastlöwen! Aus ihrer kleinen Geschmacksmanufaktur wurde ein millionenschweres Unternehmen. Doch kann das Gründerpaar auch als Investoren-Duo punkten?

22:15 Uhr, ZDF, Red Sparrow - Der Lockvogel, Agententhriller

Die russische Ballerina Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) wird nach einem plötzlichen Karriere-Aus zur Spionagearbeit erpresst und soll über den CIA-Agenten Nathaniel Nash (Joel Edgerton) einen Maulwurf entlarven. Zunächst durchläuft Egorova jedoch eine strenge Spezialausbildung als Spionin und Verführungskünstlerin. Und schon der erste Einsatz als Lockvogel verlangt ihr dann alles ab.