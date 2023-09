TV-Tipps am Mittwoch

Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. Richy Müller wird in "Ein todsicherer Plan" (Das Erste) zum Verbrecher aus Verzweiflung. Bei "Das große Backen" (Sat.1) sind deftige Creme- und Gemüse-Füllungen gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

Horst Lichter begrüßt in dieser Sommer-Ausgabe Raritätenbesitzer mit ihren großen und kleinen Objekten im historischen Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau. Auch Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat sich auf den Weg ins Kloster gemacht und möchte eine alte Lampe veräußern, die ihre Eltern vor über 40 Jahren im gemeinsamen Frankreich-Urlaub erstanden haben. Antik oder nicht antik - das ist hier die Frage.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein todsicherer Plan, Thrillerdrama

Klaus Roth (Richy Müller) droht nach der Schließung seines Schreinerbetriebs auch die private Insolvenz. Er sieht nur noch einen Ausweg - ein Überfall auf den Geldtransporter seiner Bank. Doch die bewaffnete Aktion gemeinsam mit dem ehemaligen Afghanistan-Soldaten Achim Buchert (Martin Butzke) geht schief. Mit fünf Bankmitarbeitern als Geiseln verschanzen sie sich in der Filiale, während draußen die Polizei Aufstellung nimmt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

In der ersten Challenge sollen die Hobbybäcker ihren Kuchen in Stücke teilen, einzeln ausdekorieren und wieder zusammengesetzt präsentieren. Außerdem erwartet die Jury eine dekorative Torte mit deftigen Creme- und Gemüse-Füllungen. Wer sichert sich eine gute Platzierung und wer muss diese Woche das Backzelt verlassen?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Die 3 Millionen Euro Woche, Quizshow

An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage, Krimi

Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Er gerät in Erklärungsnot und ins Visier des Polizisten Michael Bach, der den Vergewaltigungsvorwurf untersucht.