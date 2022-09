TV-Tipps am Mittwoch

Ein Ex-Paar führt in "Weil du mir gehörst" (Das Erste) einen verbissenen Sorgerechtsstreit. Im ZDF wird der Deutsche Fernsehpreis 2022 verliehen. In "Flightplan" (kabel eins) sucht Jodie Foster in einem Flugzeug ihr verschwundenes Kind.

20:15 Uhr, Das Erste, Weil du mir gehörst, Drama

Ein gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia (Julia Koschitz) und Tom (Felix Klare) erneut vor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni (Lisa Marie Trense) in Panik - sie möchte lieber tot sein, als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnung geführt?

20:15 Uhr, ZDF, Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022, Show

Der Deutsche Fernsehpreis feiert die TV-Highlights des Jahres 2022. Barbara Schöneberger präsentiert große Unterhaltungsmomente, Überraschungen, Musik und emotionale Auszeichnungen. In einer großen Gala werden die Preisträgerinnen und Preisträger in 19 Kategorien geehrt. Der Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder der Ehrenpreis in der Kategorie Lebenswerk. Dieser wurde in den vergangenen Jahren unter anderem an Hape Kerkeling, Jürgen von der Lippe, Thomas Gottschalk und Senta Berger verliehen.

20:15 Uhr, kabel eins, Flightplan - Ohne jede Spur, Thriller

Nach dem Tod ihres Mannes beschließt Kyle (Jodie Foster), mit ihrer Tochter Julia (Marlene Lawston) Deutschland zu verlassen. Kurz nach dem Start der Maschine schläft die Frau ein. Als sie wieder erwacht, ist das kleine Mädchen wie vom Erdboden verschwunden. Niemand der anderen Passagiere und der Crew hat Julia je gesehen, und auf der Passagierliste taucht sie ebenfalls nicht auf. Während alle davon ausgehen, dass Kyle den Verstand verliert, macht sich die Frau auf die verzweifelte Suche nach ihrer Tochter.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule, Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik. Heute drücken Abdelkarim, Wotan Wilke Möhring, Marijke Amado und Janine Kunze die Schulbank.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen, Krimi

Der Sohn des Ehepaares Melanie (Claudia Michelsen) und Thomas Rensing (Stephan Kampwirth) wurde entführt. Ekki (Oliver Korittke) kann Wilsberg (Leonard Lansink) überreden, der Familie seines Cousins zu helfen, da diese die Polizei nicht informieren will. Wilsberg übernimmt die Geldübergabe. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden - Wolfgang Schwendter (Michael Lott) war einst wegen Kindesmissbrauch angezeigt worden. Man findet ein blutiges T-Shirt auf seinem Grundstück, das darauf hinweist, dass er der Täter sein könnte und Max wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Doch konkrete Beweise dafür gibt es nicht.