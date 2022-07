TV-Tipps am Mittwoch

Die junge Tris ist in "Die Bestimmung - Divergent" (Sat.1) eine Bedrohung für ihre dystopische Welt. In "Der Wettbewerb" (Das Erste) tragen zwei ungleiche Brüder einen Öko-Kampf aus. Für die "Bachelorette" (RTL) stehen unterdessen die Dreamdates in Bangkok an.

27. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Die Bestimmung - Divergent": Tris (Shailene Woodley) und Four (Theo James) sind in großer Gefahr. © Concorde Filmverleih GmbH

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Bestimmung - Divergent, Sci-Fi-Drama Nach einem Krieg ist Chicago vom Rest der Welt isoliert und versucht sich an einem neuen Gesellschaftssystem: Jede Person muss, je nach vorherrschender Charaktereigenschaft, einer von fünf Gruppen zugeteilt werden. Tris (Shailene Woodley) passt jedoch zu drei Fraktionen - damit ist sie eine "Unbestimmte". Da diese als gefährlich für das System gelten, muss das tapfere Mädchen von nun an um sein Leben fürchten. 20:15 Uhr, Das Erste, Der Wettbewerb, Komödie Hubert (Harald Krassnitzer) und Viktor (Cornelius Obonya) könnten unterschiedlicher nicht sein. Aufsteiger auf Erfolgskurs der eine, kleiner Kaufmann mit Bio-Laden der andere. Kleine Sticheleien zwischen den beiden gehören zum Alltag, in den Viktor am Elektrofahrrad und Hubert im luxuriösen Geländewagen aufzubrechen pflegen. Der verändert sich jedoch zunehmend, als beide beschließen, an einem Öko-Wettbewerb teilzunehmen. Ein streng überwachtes Auswahlverfahren soll feststellen, welche Familie in der Gemeinde den kleinsten, ökologischen Fußabdruck hinterlässt. 20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow Ein gemeinsamer Brunch in Phuket ist für zwei der sechs verbliebenen Männer bereits das letzte Date mit Sharon: Nur vier von ihnen bekommen eine Rose und verbringen jeweils ein atemberaubendes Dreamdate in Bangkok mit der Bachelorette. Ob Heli-Rundflug, Bootsfahrt, Houserunning oder Skydiving: Es wird actionreich und doch auch sehr romantisch zwischen Sharon und den Männern. Doch in der siebten Nacht der Rosen bekommen nur drei von ihnen eine weitere Rose. 20:15 Uhr, 3Sat, Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen, Thriller Die ehemalige Chefredakteurin Karin Berger (Anke Engelke) und ihre investigative Journalistin Rommy Kirchhoff (Nina Kunzendorf) werden zufällig Zeuginnen eines tödlichen Unfalls auf einer Berliner Großbaustelle. Vom Bruder des ukrainischen Unfallopfers, Taras (Ivan Shvedoff), erfahren die beiden, wie katastrophal die Situation auf den Baustellen ist. Dort arbeiten Migranten aus Osteuropa illegal für Dumpinglöhne und werden von "Vermittlern" ausgenommen. Von der Ausbeutung profitieren jedoch nicht nur Baukonzerne und ihre dubiosen Subunternehmer. 20:15 Uhr, ONE, Mary Higgins Clark - Mysteriöse Verbrechen: Warte, bist du schläfst, Krimi Matthew ist vor zehn Jahren verschwunden. Seitdem ruft er seine Mutter (Ludmila Mikaël) jedes Jahr an ihrem Geburtstag an. Sie macht sich Sorgen und wartet inständig auf seine Rückkehr. Als sie glaubt ihren Sohn zu sehen, erleidet sie einen Schlaganfall. Ihre Tochter Caroline (Louise Monot) beschließt, die Familienquälerei zu beenden, und macht sich auf die Suche nach ihrem Bruder. Ihre Ermittlungen führen sie zu einem schrecklichen Geheimnis: Zwei junge Frauen sind im letzten Jahrzehnt verschwunden. Die Beweise deuten darauf hin, dass ihr Bruder der Schuldige ist. Ist er der gesuchte Mörder?