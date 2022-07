TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) sorgt der Mord an einem Dirigenten für Aufregung. Die "Bachelorette" (RTL) taucht beim Gruppendate in Szenen berühmter Liebesfilme ein. Auf ZDFneo geht Detektiv Wilsberg dem Mord an einem Steuerberater nach.

06. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten von Salzburg - Schwanengesang": Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) statten dem Orchester einen Besuch ab. © ZDF/Toni Muhr