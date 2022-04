TV-Tipps am Mittwoch

In "Breisgau: Nehmen und Geben" (ZDF) werden die Freiburger Ermittler mit einem Rachedrama konfrontiert. Bei RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuerverschwendung auf und in "Pixels" (RTLzwei) überfallen Figuren aus alten Videospielen New York.

06. April 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Breisgau: Nehmen und Geben": Hauptkommissarin Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) findet den verletzten René Klettner (Ludwig Trepte) am Ufer der Dreisam. © ZDF/Maria Wiesler