TV-Tipps am Freitag

Unfall oder Mord? Ein tödlicher Stromschlag beschäftigt den "Staatsanwalt" (ZDF). Das Erste zeigt die Karnevalsshow "Mainz bleibt Mainz". In "Kampf der Titanen" (ProSieben) kämpft der sterbliche Perseus gegen Götter.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Schlag auf Schlag, Krimiserie

Der brutale Mord an Holger Ahrens (Sebastian Kuschmann) ruft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) und Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) auf den Plan. Warum musste der beliebte Handwerker sterben? Holger Ahrens, die gute Seele im Dorf, wird bei Renovierungsarbeiten mit einem Stromschlag getötet. Kein Unfall, sondern ein gezielter Mord. Die Spur führt Reuther zunächst zu Matthias Falk (Gerdy Zint) und Axel Tennberg (Thomas Balou Martin), zwei Konkurrenten des Handwerkers. Haben sie Ahrens ermordet?

20:15 Uhr, Das Erste, Mainz bleibt Mainz, Karnevalsshow

Die Mainzer Fastnacht lässt sich nicht unterkriegen. Auch im Jahr 2021 findet sie statt, die "Mutter aller Fernsehsitzungen". Erstmals geht der Abend im Kurfürstlichen Schloss nicht vor vollem Saal über die Bühne, erstmals wird das Programm ohne Live-Gesang auskommen und erstmals wird das Finale lange vor Mitternacht die Sendung beschließen. Aber eins bleibt, wie es war: An witzigen Auftritten, den typischen Mainzer Vorträgen, an verrückten Einfällen und kritischen Seitenhieben auf Zeitgeist und Politik wird es nicht fehlen.

20:15 Uhr, ProSieben, Kampf der Titanen, Fantasy-Action

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus ( ). Jahre später beobachtet Perseus, wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

20:15 Uhr, RTL, Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?, Show

Let´s Brain: Wie schlau ist Evelyn Burdecki wirklich? Und wer ist schlauer? Bin ich genauso schlau? Oder schlauer? Ein neu entwickelter, wissenschaftlich fundierter Test, ermöglicht jedem Zuschauer, sich von zuhause aus direkt mit Evelyn Burdecki, ihren prominenten Gästen und dem Rest der Nation zu messen. Günther Jauch moderiert und erklärt die Fragen dem Millionenpublikum.

20:15 Uhr, RTL II, MIIB - Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren, als er die Men in Black verließ, "geblitzdingst" - seine Erinnerung an die Arbeit als Alienjäger wurde gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein Ex-Partner Agent Jay (Will Smith) ohne ihn auskommen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Hilfe seines alten Partners. Doch dazu muss er zunächst seine Erinnerung an die gemeinsame Zeit reaktivieren.