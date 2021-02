TV-Tipps am Freitag

Der Mord an einem Landwirt mit vielen Feinden ist ein Fall für den "Staatsanwalt" (ZDF). Krause muss sich in "Krauses Zukunft" (Das Erste) vielen Veränderungen stellen. Bei den "Festspielen der Reality Stars" (Sat.1) ist Köpfchen gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Blutige Vergangenheit, Krimiserie

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) und Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) ermitteln in einem mysteriösen Mordfall auf dem Land. Auf einem Feld nahe Wiesbaden wird Thomas Dittmann ermordet aufgefunden. Bei seinen Ermittlungen erfährt Bernd Reuther, dass Dittmann der bedeutendste Landwirt der Gegend war. Und beinahe jeder im Ort hätte einen Grund gehabt, den Despoten zu töten.

20:15 Uhr, Das Erste, Krauses Zukunft, Komödie

"Warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist?" fragt Krause ( ) am Anfang der Geschichte. Empört realisiert er beim Sonntagsessen, dass Paula (Pauline Knof) die Speisekarte des Gasthofs verändert hat und nun vegetarische Speisen anbietet. Wütend reagiert er auf Bürgermeister Stübners (Boris Aljinovic) Idee, Schönhorst zu einem Urlauberdorf umzugestalten. Alle im Ort sprechen von der Zukunft, haben sie sich gegen ihn verschworen?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Zockerspecial - Die 2. Chance, Quizshow

Zweite Chance für Kandidat Niklas Bayer-Eynck (31) bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special": Nachdem der Dortmunder am 11. Januar 2021 wegen einer nicht ganz eindeutigen Frage zur "Vogelhochzeit" von 125.00 Euro auf 1.000 Euro runtergefallen war, bekommt er nun heute bei Günther Jauch eine zweite Chance.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?, Show

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" geht in die zweite Runde - mit einer Winter Edition. Mit Spielen wie "Aprés-Ski-Triathlon", "Hüttenhits" oder "Germany's next Toppinguin" messen sich 30 Kandidaten miteinander und stellen ihr Können vor den Moderatoren Olivia Jones und Jochen Schropp in den Kategorien Allgemeinwissen, Geschick, Selbstironie und Schlagfertigkeit unter Beweis. Wer wird wohl am Ende zum Sieger gekürt?

22:45 Uhr, Das Erste, Tatort: Einmal wirklich sterben, Krimi

In einem Einfamilienhaus in München finden die Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) die Leiche von Michaela Danzer und den lebensgefährlich angeschossenen Daniel Ruppert. Der sechsjährige Quirin (Florian Mathis) ist verschwunden und wird noch in der Tatnacht völlig verstört vor einem Krankenhaus aufgefunden. Der Junge ist ein wichtiger Zeuge, doch er spricht kein Wort.