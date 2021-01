TV-Tipps am Freitag

In "Liebe ist unberechenbar" (Das Erste) bekommt Heino Ferch als schüchterner Mathematikprofessor ungebetenen Beistand. Auf RTL zwei gerät eine Gruppe Bankräuber in Los Angeles an die knallharte "Criminal Squad" (RTL zwei).

15. Januar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Liebe ist unberechenbar": Der Forscher Leonard (Heino Ferch) und die Cafébetreiberin Judith (Tanja Wedhorn) haben wenig gemeinsam © ARD Degeto/Britta Krehl