TV-Tipps am Freitag

ChrisTine Urspruch kämpft in "Einspruch, Schatz! - Unter Vätern" (Das Erste) als Anwältin gegen Schulmobbing. Oliver Geissen präsentiert in "Die ultimative Chart Show" (RTL) 50 Jahre Partysound, während in "Escape Room" (ProSieben) sechs Spieler ums Überleben kämpfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Einspruch, Schatz! - Unter Vätern, Komödie

Rechtsanwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) lebt glücklich mit ihrem Kollegen Hanno (Wolfram Grandezka) zusammen. Dass seine 15-jährige Tochter Lili (Lola Höller) Schwierigkeiten hat, eine neue Frau in Papas Leben zu akzeptieren, kann die optimistische Eva verkraften. Eine Chance, sich Lili anzunähern, bietet ein Scheidungsfall: Evas Mandantin Monika Reiter (Henrike von Kuick) ist Mutter eines Klassenkameraden von Lili.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tommy, Krimi

In einem Berliner Park wird die Leiche einer engagierten Café-Inhaberin entdeckt - sie wurde stranguliert. Ihr selbstloser Einsatz für wohnungslose Jugendliche wirft die Frage auf: Ist dieses Engagement ihr zum Verhängnis geworden? Bei ihren Nachforschungen decken Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) Jasmins problematische Beziehungen auf - zu einer ehemaligen Angestellten, ihrem Partner Mike und einem Paar, das mit ihr Jugendliche in Not betreute.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow

Diesmal dreht sich alles um fünf Jahrzehnte Partysound - von den Disco-Klassikern der 1970er bis zu den großen Ballermann-Hits. Oliver Geissen präsentiert die ultimativen Partykönige jedes Jahres und zeigt, welche Songs zu Sonnenbrand, Sangria-Kübeln und Schaumpartys für Stimmung sorgten. Prominente Unterstützung gibt es von Lucas Cordalis, Andreas Gabalier, Mike Singer, Frauke Ludowig und Lorenz Büffel.

20:15 Uhr, ProSieben, Escape Room, Thriller

Einer Gruppe von Personen, die sich vorher nicht kannten, bleibt nur wenig Zeit, einen Fluchtweg aus einem verriegelten Raum zu entdecken. Der Weg in die Freiheit führt über eine Serie von Denksportaufgaben, hinter denen aber tödliche Fallen warten. Die Flucht führt durch verschiedene Räume und endet schließlich in einem wahren Horrorszenario. Irgendwann wird deutlich: Die Teilnehmer wurden nicht per Zufall ausgewählt. Ein finsteres Geheimnis verknüpft sie alle miteinander.

20:15 Uhr, VOX, Daniela Katzenberger: Klamottengate und Heimatbesuch, Doku-Soap

Daniela Katzenberger steht vor einem wahren Luxusproblem - und das macht sie völlig verrückt: Ihr Kleiderschrank quillt über, doch praktisch nichts passt mehr. Der Auslöser? Sie hat beachtliche zwölf Kilo abgespeckt. Ihre Oberweite scheint von der Diät allerdings völlig unberührt geblieben zu sein. Zur Entspannung geht es in ihre pfälzische Heimat. Bei Schwester Jenny steht zunächst ein gemütliches Frühstück an - doch lange kann Daniela nicht stillsitzen. Denn ein Abstecher in die ehemalige Gaststätte von Mama Iris weckt Erinnerungen an turbulente Zeiten.