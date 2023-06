TV-Tipps am Donnerstag

In "Sechs Richtige und Ich" (Sat.1) findet die Altenpflegerin Carolin einen Gewinnschein. Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) geschieht ein mysteriöser Autounfall. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht ein Fotoshooting im "Cirque du Soleil" an.

20:15 Uhr, Sat.1, Sechs Richtige und ich, Dramödie

Altenpflegerin Carolin (Susan Hoecke) findet einen Lottoschein mit sechs Richtigen. Ihre Familie fände es super, das Geld für die eigenen Wünsche zu verwenden, doch das kann Carolin nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Daher macht sie sich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Lottoscheins. Als wäre das nicht schon anstrengend genug, sitzt ihr auch noch Anwalt Felix (Hendrik Duryn) im Nacken, der die bestmögliche Pflege für seine Mutter Elinor (Grit Boettcher) möchte.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Ungebetene Gäste, Krimi

Es brennt auf Usedom: Karin Lossows (Katrin Sass) Reetdachhaus steht in Flammen. Im letzten Moment kann sie sich mit Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Hilfe aus dem Haus retten. Karin hat eine Rauchvergiftung erlitten und wird sofort ins Krankenhaus gebracht. In der Klinik freundet sie sich mit der ehemaligen Krankenschwester Saskia Bernard (Lilli Fichtner) an, die von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Saskia war auf dem Weg zur Physiotherapie, als der Wagen sie erfasste. Wagen und Fahrer sind spurlos verschwunden. Wer wollte Saskia umbringen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Loslassen, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) wird von einer Frau als Bergführer gebucht. Unterwegs erst erfährt er, dass sie ihre Tochter einsammeln will, die nach Ramsau kam, um heimlich ihren leiblichen Vater zu treffen. Sarah (Lorna zu Solms) ist mit ihrem Freund Tim (Philip Noah Schwarz) und ihrem Vater beim Klettern in den Bergen. Die Stimmung ist gut, bis ihre Mutter Claudia (Daniela Schulz) mit Markus auftaucht. Der Bergretter gerät in einen bitteren Familienstreit, der in einer Tragödie zu enden scheint.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Halbfinale! Das letzte Fotoshooting fordert von den Models noch einmal alles: Sie tauchen in die Welt des "Cirque du Soleil" ein und posieren in schwindelerregender Höhe auf einem Trapez. Es gilt nicht nur der Höhe zu trotzen, sondern auch mit aufregenden Posen zu glänzen. Am Entscheidungstag geht es um nichts Geringeres als den Einzug ins große #GNTM-Finale. Um sich ein Finalticket zu sichern, müssen die Models Heidi Klum bei einem eleganten Walk im Beachclub überzeugen.

20:15 Uhr, VOX, Skyscraper, Action

Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer (Dwayne Johnson) seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen - einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss.