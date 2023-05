TV-Tipps am Donnerstag

"Der Junge muss an die frische Luft" (ZDF) ist die Verfilmung des autobiografischen Romans von Entertainer Hape Kerkeling. Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) wird eine Apotheke überfallen und bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht ein Unterwasser-Shooting an.

20:15 Uhr, ZDF, Der Junge muss an die frische Luft, Biografie

Margret (Luise Heyer) ist gesundheitlich angeschlagen, sie hat Probleme mit den Kieferhöhlen und ist depressiv. Nach einer OP im Jahr 1972 verschlechtert sich ihr Zustand - Geruchs- und Geschmackssinn kommen nicht zurück, da bei der OP vermutlich ein dafür entscheidender Hirnnerv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Doch die Späße ihres Sohnes Hans-Peter (Julius Weckauf), der hervorragend Leute imitieren kann und schon früh verkündet hatte, er wolle mal im Fernsehen auftreten, heitern Margret immer wieder auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin, Krimi

Ein schlechter Tag für die angehende Apothekerin Sina Leuthold (Thekla Hartmann): Als sie den Stammkunden Reto Zanger (Robert Hunger-Bühler), der kurz nach Ladenschluss dringend ein Rezept einlösen möchte, doch noch einlässt, verschafft sich auch ein maskierter, bewaffneter Mann Zutritt. Der Räuber schießt Reto an und räumt den Medikamentensafe aus. Als Apotheker Siebert (Filip Peeters), ein Golfplatz-Freund von Reto, Sina daraufhin wegen Pflichtverletzung kündigt, sucht sie verzweifelt Unterstützung bei Borchert (Christian Kohlund).

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Vegas, Baby! Der Roadtrip der Models endet mit einem unvergesslichen Party-Abend in Las Vegas. Am nächsten Tag steht eine große Challenge an: das Unterwasser-Shooting. Wer macht auch unter Wasser eine gute Figur und wem geht der Atem aus? Der Entscheidungswalk ist actionreich: Die Models müssen ihre Catwalk-Skills auf dem Dach eines fahrenden LKWs unter Beweis stellen. GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger beurteilt zusammen mit Heidi Klum die Performance.

20:15 Uhr, VOX, Mortal Engines: Krieg der Städte, Sci-Fi-Abenteuer

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde verwüstet. Die Menschen leben in gigantischen Metropolen auf Rädern und durchstreifen die Erde auf der Suche nach Nahrung und wertvollen Ressourcen. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) lebt in der fahrenden Festung London und trifft dort auf die mysteriöse Hester Shaw (Hera Hilmar), deren Stadt überfallen und vernichtet wurde. Jetzt will sich Hester an Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), der in London das Sagen hat, rächen und bittet Tom um Hilfe.

20:15 Uhr, Sat.1, Abi '97 - gefühlt wie damals, Dramödie

Die Freunde Piet (Rick Kavanian), Jochen (Axel Stein), Lisa (Diana Amft), Maria (Jana Pallaske) und Christian (Tom Beck) haben vor 20 Jahren zusammen Abitur gemacht und sich danach aus den Augen verloren. Nun treffen sie sich im Klassenzimmer wieder, denn ihr Abi wurde ihnen wegen eines Formfehlers aberkannt. Ab jetzt heißt es nicht nur pauken, sondern auch in Erinnerungen schwelgen - und wichtige Entscheidungen fürs weitere Leben treffen.