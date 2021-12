TV-Tipps am Donnerstag

"Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" (RTL) zeigt, wie Boris Becker zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten wurde. Im "Steirerkrimi" (Das Erste) wird eine Frau während einer spirituellen Sitzung getötet. Die "Bergretter" (ZDF) haben es unterdessen mit einem Findelkind zu tun.

20:15 Uhr, RTL, Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon, Biografie

Der Film erzählt die phänomenale Sportgeschichte von Boris Becker (Bruno Alexander) zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten. Trainer Günther Bosch (Samuel Finzi) und Manager Ion Tiriac (Misel Maticevic) waren die Wegbereiter eines beispiellosen Werdegangs zum Weltklassesportler. "Der Rebell" zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben des Ausnahmesportlers.

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerrausch

Es ist Halloween in der Steiermark. Während die Schülerin Resi Fuchs (Alice Prosser) okkulte Rituale im Freundeskreis ausprobiert, trifft sich ihre Mutter Sabine (Kristina Bangert) mit dem professionellen Medium Vera (Adele Neuhauser), durch die ein hilfsbereiter Kontrollgeist namens Kornelius spricht. Mitten in der abendlichen Sitzung knallt plötzlich ein Schuss durchs Fenster, der die Winzerin auf der Stelle tötet. LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) übernehmen den Fall.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Ausgesetzt, Heimatserie

Ein Findelkind gibt den Bergrettern Rätsel auf. Wer ist die Mutter, und wo ist sie? Was erst wie eine Straftat aussieht, entwickelt sich zu einem Familiendrama auf Leben und Tod. Architekt Lutz Steinhoff (Arndt Schwering-Sohnrey) und sein Team machen einen Actiontag mit Markus (Sebastian Ströbel). Mit dabei ist auch Robert Winter (Kai Albrecht), der jedoch in Gedanken bei seiner Frau und seinem Baby ist. Fehlende Konzentration ist am Berg gefährlich - Robert stürzt schwer am Klettersteig.

20:15 Uhr, ProSieben, Surprise! Die Bruce Darnell Show

Großer Aufwand, große Wirkung: Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell - begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Was genau? Überraschung! Nur so viel: Bruce Darnell schenkt seinen Gästen unvergessliche Momente.

20:15 Uhr, kabel eins, Krieg der Welten, Sci-Fi-Apokalypse

Seit langer Zeit haben Aliens die Erdbewohner observiert, um eine Invasion vorzubereiten. Den Menschen technologisch weit überlegen greifen die Außerirdischen schließlich mit dreibeinigen Kampfrobotern an. Chaos und Hysterie brechen aus, denn die Menschheit hat den Invasoren nichts entgegenzusetzen. Mitten im Geschehen versucht Ray Ferrier (Tom Cruise) verzweifelt, seine beiden Kinder vor der außerirdischen Bedrohung zu beschützen.