TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) nimmt die Camping-Party dreier Senioren eine mysteriöse Wendung. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) lädt Günther Jauch zum Promi-Special. In "The Huntsman & The Ice Queen" (VOX) sagt Emily Blunt der Liebe den Kampf an.

18. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied": Karin (Katrin Sass) will dem verwirrten Ulf (Christian Steyer) helfen. © NDR/Alexander Fischerkoesen