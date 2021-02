TV-Tipps am Donnerstag

Eine anonyme Nachricht bringt Anwalt Borchert im "Zürich-Krimi" (Das Erste) in Schwierigkeiten. Auf ProSieben geht "Germany's Next Topmodel" in eine neue Staffel. In "Battleship" (VOX) legt sich der aufsässige Lieutenant Hopper mit Aliens an.

04. Februar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der eisige Tod": Borchert (Christian Kohlund) muss einstecken © ARD Degeto/Roland Suso Richter