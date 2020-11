TV-Tipps am Donnerstag

Im "Lissabon-Krimi" (Das Erste) wird ein Pater des Mordes an einem Straßenkind beschuldigt. Snow White & The Huntsman" (VOX) treten gegen eine tyrannische Königin an. Bei RTL lädt Günter Jauch zum Promi-Special von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Lissabon-Krimi: Zum Schweigen verurteilt

Für viele Straßenkinder Lissabons ist Padre Crístovao Lima (Timur Isik) die letzte Zuflucht. Er versucht, den Kindern zu helfen und ihnen Schutz zu geben. Crístovao und sein idealistisches Projekt sind vielen Anfeindungen ausgesetzt, unbeirrt steht er jedoch zu seinen Straßenkindern. Doch dann ist es ausgerechnet Crístovao, der mit einem toten Jungen in seinen Armen gefunden wird. Der kleine Pelé wurde erstickt und - Opfer sexuellen Missbrauchs. Crístovao schweigt zu allen Vorwürfen, auch gegenüber seinem Anwalt Eduardo Silva (Jürgen Tarrach) und dessen Assistentin Marcia Amaya (Vidina Popov).

20:15 Uhr, VOX, Snow White and the Huntsman, Fantasy

Spieglein, Spieglein an der Wand ist Königin Ravenna (Charlize Theron) die Schönste im Land? Ihre Schönheit kann sie nur durch Zauberei und das herausgeschnittene Herz der schönen Königstochter Schneewittchen (Kristen Stewart) erhalten. Doch der von der bösen Königin als Killer beauftragte Jäger (Chris Hemsworth) wechselt die Fronten und beschließt, gemeinsam mit Schneewittchen und acht Zwergen den Kampf gegen die tyrannische Königin aufzunehmen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Prominenten-Special, Quizshow

Günther Jauch lässt die Promis im Rahmen des 25. RTL-Spendenmarathons zittern: Knackt zum Jubiläum ein Star die Millionen-Frage? Mutige Prominente stellen sich für den guten Zweck der Herausforderung und alles ist möglich. Wer blamiert sich, wer taktiert angstfrei, wer verlässt sich auf sein Wissen oder Bauchgefühl? Mit Herz und Verstand treten die Stars an. Wer erspielt diesmal die Million bei Günther Jauch?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Loslassen, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) wird von einer Frau als Bergführer gebucht. Unterwegs erst erfährt er, dass sie ihre Tochter einsammeln will, die nach Ramsau kam, um heimlich ihren leiblichen Vater zu treffen. Sarah (Lorna zu Solms) ist mit ihrem Freund Tim (Philip Noah Schwarz) und ihrem Vater beim Klettern in den Bergen. Die Stimmung ist gut, bis ihre Mutter Claudia (Daniela Schulz) mit Markus auftaucht. Der Bergretter gerät in einen bitteren Familienstreit, der in einer Tragödie zu enden scheint.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix"...