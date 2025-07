TV-Tipps am Donnerstag

In "Ein ganz großes Ding" (ZDF) gerät eine Kleinstadt durch ein IT-Projekt aus den Fugen. Tote Hundewelpen in einer Plastiktüte geben im "Usedom-Krimi" (Das Erste) Rätsel auf. Auf ProSieben steigt das Finale von "Beauty & the Nerd".

(cg/spot) | 31. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Ein ganz großes Ding": Charlotte Kraft (Hanna Plaß, r.) und Lennart Lurz (Christian Erdmann, l.) haben eine Idee, woher sie die fehlenden Fachkräfte fürs Unternehmen gewinnen könnten. Doch was sagt Unternehmer Dr. Joachim Kraft (Jörg Schüttauf, M.) dazu? © ZDF/Moritz Schultheiß

