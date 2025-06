TV-Tipps am Donnerstag

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) will sich ein wütender Vater am Mörder seiner Tochter rächen. Bei "Germany's Next Topmodel" (ProSieben) steht das große Finale an. In "Ein Mann namens Otto" (ZDF) gibt Tom Hanks den grummeligen Witwer.

(cg/spot) | 19. Juni 2025 - 06:01 Uhr

"Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache": Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ermitteln gemeinsam. © ARD Degeto/Hans Joachim Pfeiffer