TV-Tipps am Donnerstag

In "Der Pfau" (ZDF) muss eine Gruppe Banker zum Teambuilding-Workshop nach Schottland. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht das große Cover-Shooting an. Im Zürich-Krimi (Das Erste) wird ein Diamantenhändler des Mordes verdächtigt.

(cg/spot) | 12. Juni 2025 - 06:01 Uhr

"Der Pfau": Andreas (Tom Schilling) hat ein Gewehr im Wald gefunden und richtet es auf seine Team-Mitglieder. © ZDF/Taimas Ahangari