TV-Tipps am Donnerstag

In "Marie Brand und die verfolgte Braut" (ZDF) fallen Schüsse auf einem Campingplatz. Bei "Germany's Next Topmodel" trainieren die Kandidaten ihre Social-Media-Skills. Auf RTL präsentiert Mario Barth die größten Stars der Comedy.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die verfolgte Braut, Krimi

Auf einem Campingplatz fallen plötzlich Schüsse. Der Platzwart stirbt, doch eigentlich galt der Angriff dem Dauercamper Rasmus Tauber (David Rott). Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf - doch Tauber flüchtet. Er wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen, nachdem ihn seine Ex-Frau Gwen Tauber (Anna Brüggemann) wegen Stalkings angezeigt hatte. Gwen leidet immer noch unter den psychischen Folgen. Sie kümmert sich um Benno Bundinger (Benno Schulz), der bei einer früheren Eifersuchtsattacke Taubers verletzt wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Unter der Anleitung von Christian Düren lernen die Models, wie sie professionell kommunizieren, Interviews führen und sich bei Fragerunden souverän präsentieren. Auch der Social-Media-Auftritt steht auf dem Trainingsplan. Bei einem Interview unter Beobachtung von Christian erhalten die Kandidatinnen direktes Feedback. Für das Fotoshooting mit Starfotograf Rankin müssen sie sich als Duos in einem fahrenden Bett in Szene setzen. Der alles entscheidende Walk findet dann auf dem "Public"-Laufsteg in Hollywood statt.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Show

Mario Barth lädt zur Comedy-Show der Superlative ein und bringt einige der bekanntesten Comedystars auf die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Dieter Nuhr, Ralf Schmitz, Monika Gruber, Guido Cantz, Johann König, Abdel Boudii, Ingo Appelt, Özcan Cosar und Rüdiger Hoffmann. Gemeinsam zünden sie ein Gag-Feuerwerk, das für beste Unterhaltung sorgt - natürlich mit Mario Barth als Gastgeber und Stimmungsmacher.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Obwohl das "Gasthaus Zum Ochsen" in guter Lage liegt und eine lange Geschichte hat, bleibt der Erfolg aus. Nach zehn Jahren Stillstand haben Sven und Yvonne das Lokal wiederbelebt - doch viele Einheimische wissen gar nicht, dass es wieder geöffnet hat. Und jene, die es wissen, sind skeptisch. Sternekoch Frank Rosin erkennt beim Lokalbesuch schnell, dass es hier an vielen Ecken hakt.

20:15 Uhr, VOX, Escape Plan, Actionthriller

Ray Breslin (Sylvester Stallone) kennt sich wie kein Zweiter mit Gefängnissicherheit aus - er hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus jedem Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen zu können. Im Auftrag der CIA soll er eine neue, angeblich ausbruchsichere Hightech-Anlage testen, die er selbst mitentwickelt hat. Die Herausforderung: Sein Team bleibt ahnungslos über den Standort. Ray lässt sich als Insasse einschleusen, um undercover den ultimativen Ausbruch zu wagen.