TV-Tipps am Dienstag

Das ZDF zeigt die Doku "Endlich König!" über den britischen Monarchen Charles III. Bei "Sing meinen Song" steht der Rapper Montez im Mittelpunkt. Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) muss eingreifen, als ihre Chefin eine Panikattacke erleidet.

20:15 Uhr, ZDF, Endlich König! Charles und der Kampf um die Monarchie, Doku

Aus dem ewigen Thronfolger ist im September 2022 König Charles III. geworden. Mit seiner Krönung beginnt eine neue Ära im Hause Windsor. Wie wird sich die Monarchie verändern? Klar ist: Die Institution soll schlanker werden, sich auf die wichtigsten Mitglieder beschränken. Von zentraler Bedeutung werden Prinz William und seine Familie sein. Viele sind auch gespannt, wie es der König mit seiner politischen Neutralität halten wird.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe ist mit der 10. Staffel zurück und sieben Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Heute dreht sich alles um den Rapper Montez.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Keine andere Wahl, Familienserie

Im Zoo will die neue Cheftierärztin Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) mit der In-vitro-Fertilisation des neu angekommenen Tapirs beginnen, doch durch eine Erkrankung des Tieres gerät das Projekt in Gefahr. Die Erwartungen, die von Seiten des Zoodirektors Jasper Winter (Dominik Weber) an dieses Vorhaben geknüpft sind, lassen den Druck auf Dr. Sahin steigen. Als sie zur Behandlung des Tieres in das Gehege muss, bekommt sie eine Panikattacke und flieht, ohne die Medikation durchzuführen. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) versucht daraufhin, den Tapir zu retten.

20:15 Uhr, kabel eins, Die etwas anderen Cops, Actionkomödie

Danson (Dwayne "The Rock" Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) sind die coolsten Cops des NYPD. Anders ihre Kollegen Gamble (Will Ferrell) und Hoitz (Mark Wahlberg) - Gamble ist als fauler Schreibtischtäter bekannt, während Hitzkopf Hoitz ein verhinderter Mordermittler ist. Als Danson und Highsmith sterben, wittert Hoitz seine Chance. Er zwingt Gamble, einen neuen Fall zu übernehmen: Der Finanzhai David Ershon (Steve Coogan) scheint in eine Verschwörung verwickelt zu sein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Aus dem Ruder, Krimikomödie

Bei einem Ruderrennen sackt Claudia, die Ruderhoffnung der Leeraner Polizei, plötzlich zusammen und stirbt. Todesursache: Herzversagen. Doch irgendwie scheint das Ableben der Kollegin nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) zutiefst zu erschüttern. Anders als viele Kollegen, mochte Brockhorst Claudia und will ihr zu Ehren das Ruderrennen stattfinden lassen. Wer übernimmt das Ruder der Verstorbenen?