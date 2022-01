TV-Tipps am Dienstag

Eine Leiche mit zugenähtem Mund beschäftigt die Ermittler in "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo). Joko Winterscheidt kämpft bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) um seinen Job. In Spuren des Bösen" (3sat) hat es der Verhörspezialist Brock mit einem schizophrenen Patienten zu tun.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee: Fluch aus der Tiefe, Krimi

Nachdem ein Schatz von 273 Goldmünzen aus dem Bodensee geborgen war, wurde der Finder, Florian Friedrichs, ermordet und mit zugenähtem Mund am Ufer des Bodensees drapiert. Als Thomas Egger (Stefan Pohl) den Mund des Toten öffnet und dort eine Münze findet, die dem Schatz zuzuordnen ist, müssen die Ermittler Hanna Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) in die Welt mittelalterlicher Rituale, Sagen und Legenden eintauchen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Ja-Sager, Komödie

Der Alltag des Pessimisten Carl Allen (Jim Carrey) wird dominiert von privaten Niederlagen und seiner negativen Einstellung dem Leben gegenüber. Eines Tages trifft er auf einen Motivationstrainer, der ihm die einfache Weisheit mitgibt, doch ausnahmslos alles zu bejahen. Plötzlich bieten sich Carl ungeahnte Chancen, die allerdings auch mit gewissen Gefahren verbunden sind.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht wieder Joko Winterscheidts Job auf dem Spiel. Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti sowie Wildcard-Kandidatin Phenix versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

20:15 Uhr, 3sat, Spuren des Bösen - Begierde, Krimidrama

Richard Brock (Heino Ferch) wird von der verzweifelten Clara Rink (Julia Koschitz) um Hilfe gebeten. Sie bittet um Einschätzung ihres Mannes Johannes (Benjamin Sadler) - den Richard kennt. Einst behandelte er dessen Vater. Hat Johannes, wie sein Vater, womöglich Schizophrenie? Bei einer Begegnung Richards mit Johannes, schreibt dieser Zahlen auf Richards Hand - eine Telefonnummer. Sie gehört Eva Faller (Mavie Hörbiger), einer attraktiven Prostituierten. Richard ahnt, dass Eva Faller in Gefahr ist.

20:35 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Nanny verzweifelt gesucht, Liebesfilm

Amy Truman (Ruby O. Fee) hat ein Problem: Gerade hat sie den zweiten Job in ihrem Probejahr als Absolventin der berühmten Nanny School in Boldham durch eine Karate-Attacke auf einen Paparazzo verpatzt. Jetzt hat sie nur noch eine Chance, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Sofern sie das Erbe ihrer Mutter nicht in den Sand setzen will, das sie in die ungeliebte Nanny-Rolle zwingt. Ein Problem hat auch Ryan Rushton (Marc Schöttner): Nach dem Uni-Abschluss in Kapstadt ist er nach Cornwall zurückgekehrt.