TV-Tipps am Dienstag

Anwältin "Heiland" (Das Erste) muss eingreifen, als ein Mietstreit eskaliert. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) läuft die "3-Millionen-Euro-Woche". In "Der Palast" (ZDF) planen Marlene und Svenja einen gefährlichen Grenzübertritt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Täter, Opfer, Mieter, Anwaltsserie

Romys (Christina Athenstädt) Mandant Sebastian Kurth (Knud Riepen), der Eigentümer eines Berliner Mietshauses, wird wegen Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Er soll angeblich jemanden beauftragt haben, der seinem Mieter Philip Grams (Thilo Prothmann) im Park auflauerte und ihn schlug. Sebastian Kurth hatte Philip Grams wegen Eigenbedarfs gekündigt, sie führen einen Rechtsstreit. Nach der Attacke liegt Grams nun mit gebrochenem Nasenbein und Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Romy und Tilly versuchen herauszufinden, was genau bei dem Vorfall im Park passiert ist.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Das gab es noch nie bei Günther Jauch! Im Rahmen einer neuen Eventwoche haben Kandidatinnen und Kandidaten zum Start ins neue Jahr erstmalig die Chance, drei Millionen Euro abzuräumen. In "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" kann dieser Traum wahr werden. Um den nie dagewesenen Höchstgewinn wird in vier Folgen gespielt. Wer tritt eine Heldenreise an? Wer holt die 3 Millionen Euro? Alles ist möglich.

20:15 Uhr, ZDF, Der Palast, Familiendrama

Als Marlene (Svenja Jung) erfährt, dass Mutter Rosa (Anja Kling) im Krankenhaus liegt, überzeugt sie Chris, ihre Identität zu tauschen. Auch für Chris wäre es die einmalige Chance, ihren Vater kennenzulernen. Doch der Grenzübertritt mit dem Pass ihrer Schwester ist gefährlich und Chris hat nicht nur wegen ihrer Tochter Lilia (Theodora Tetzlaff) Bedenken. Sie meldet sich krank und nimmt in Kauf, dass ihr Solo von Bettina (Luise Befort) getanzt wird. Mit gemischten Gefühlen reist sie in den Westen.

20:15 Uhr, kabel eins, Spiel ohne Regeln, Sportkomödie

Der Ex-NFL-Star Paul Crewe (Adam Sandler) flog mit einer Bewährungsstrafe wegen Spiel-Manipulation aus der Liga. Als er obendrein betrunken den Wagen seiner Freundin zu Schrott fährt, landet er im Knast. Dem Direktor der Haftanstalt kommt das gerade recht: Er beauftragt Crewe, ein Footballteam zusammenzustellen, mit dem sich die semiprofessionelle Mannschaft der sadistischen Gefängniswärter ein bisschen Trainingsspaß gönnen möchte. Ein schwieriges Unterfangen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.