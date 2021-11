TV-Tipps am Dienstag

Im Ersten hilft die Anwältin Heiland einem erblindeten Ex-Boxer. "Alles auf eine Karte " (ZDF) dokumentiert den Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Bei "Wer ist das Phantom?" (ProSieben) spielen drei Promis Detektiv.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Ausgeknockt!, Anwaltsserie

Der junge Boxer Viktor Klimov (Oskar Bökelmann) hat bei einem tragischen Boxkampf sein Augenlicht verloren, er ist blind. So bleibt ihm eine große Boxkarriere verwehrt. Viktors Mutter Elena (Peggy Lukac) schleppt ihren Sohn zu Romy (Christina Athenstädt), weil sie glaubt, dass eine blinde Anwältin die beste Wahl für Viktors Verteidigung ist: Viktor wird vorgeworfen, einen Unfall mit seinem Auto verursacht zu haben, dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Wie kann ein Blinder Auto fahren? Viktor schweigt beharrlich, er scheint nicht besonders an Romys Hilfe interessiert zu sein.

20:15 Uhr, ZDF, Alles auf eine Karte - Der Wettlauf um den Impfstoff, Doku

Meist dauert die Entwicklung eines Impfstoffs länger als zehn Jahre. Der Film widmet sich dem rasanten Wettlauf zwischen BioNTech und CureVac um ein Vakzin gegen Covid-19. Zu Beginn der Corona-Pandemie schätzten Experten, dass der Weg zu einem erfolgreichen Impfstoff selbst mit Notfallzulassungen mindestens drei Jahre erfordert. Der Mediziner und Unternehmer U?ur ?ahin und seine Frau Özlem Türeci brauchten dafür nicht ein Jahr.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer ist das Phantom?, Spielshow

Drei Celebrities spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Hinweise können die Spürfüchse erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Das große Scheunenfest geht weiter und die Nervosität unter Lara, den Bauern, aber auch den angereisten Damen steigt. Jetzt wird sich zeigen, welche Bauern und Frauen noch zusammenfinden. Und: Die Hofwochen starten. Wie fällt das Wiedersehen aus? Mit welchen Ideen überraschen Lara und die Landwirte ihre Frauen bei der Ankunft? Und wie reagieren die Frauen auf Hof und Familie der Bauern? Für eine Bewerberin gibt es schon jetzt ein böses Erwachen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die ganze Stadt ein Depp, Krimi

Das Trio Schaller (Alexander Held), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Flierl (Bernadette Heerwagen) muss gleich zwei Mordfälle klären - und das zu einer Zeit, in der München Kopf steht: Das Oktoberfest ist in vollem Gange. Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel (Christoph Süß) wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der vereinsamte Rentner, Josef Kleint, wurde erschlagen. Ein wertvolles Gemälde, das die Wand der Wohnung des Opfers schmückte, wird das Zentrum eines Irrgartens aus Verdächtigen.