TV-Tipps am Dienstag

Die Tierärztin Dr. Mertens (ZDF) zweifelt nach einem Behandlungsfehler an sich selbst. In "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" (RTL) explodiert ein Sprengsatz an den Landungsbrücken. Der Tod einer Eliteschülerin beschäftigt die Ermittler in "München Mord" (ZDF).

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Fremd im eigenen Haus, Familienserie

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) steht unter Dauerstress: Der Hausschwamm bereitet Probleme, mit Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) gibt es Spannungen - und dann will auch noch die neue Cheftierärztin dauerhaft im Zoo bleiben. Susanne fühlt sich zunehmend überfordert und hat das Gefühl, dass der Zoo ihr entfremdet ist. Nach einem Behandlungsfehler denkt sie kurzzeitig daran, alles hinzuschmeißen.

20:15 Uhr, RTL, Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi: Der Angriff, Krimi

Ein Sprengsatz explodiert an den Hamburger Landungsbrücken - und das ist nur der Anfang. Ein anonymer Anrufer warnt die Polizei vor einer weiteren Bombe auf einem Schiff. Noch bevor die Spezialkräfte reagieren können, kommt es zur nächsten Detonation mit Toten und Verletzten. Verena Klausen (Henny Reents) übernimmt die Einsatzleitung und setzt mit ihrem Team alles daran, weitere Anschläge zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die indische Methode, Krimi

Die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Schaller (Alexander Held) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) sollen auf Geheiß von Zangel (Christoph Süß) einen Mord an einem Elite-Internat möglichst diskret aufklären. Das Opfer, Kim (Lilly-Marie Vogler), wurde regelmäßig von Caro Bilfinger (Isabel Dornheim) schikaniert - der Tochter eines Staatssekretärs. Kim und ihre Freundin Lydia (Nadja Sabersky) stammten aus einfachen Verhältnissen und galten wegen ihrer Leistungen als Außenseiterinnen. Die Spannungen an der Schule könnten nun zur Schlüsselrolle im Fall werden.

20:15 Uhr, ZDF, AfD - Aufstieg in der Flüchtlingskrise, Doku

Vor der Flüchtlingskrise dümpelte die AfD bei wenigen Prozentpunkten. Doch seit 2015 steigt ihr Zuspruch rasant - befeuert durch Ängste, Kritik an der Regierung und die berühmten Worte Angela Merkels: "Wir schaffen das". Für viele wurde sie damit zum Auslöser politischen Widerstands. Die Doku beleuchtet, wie Stimmungslagen, politische Unsicherheiten und der Aufstieg einer populistischen Partei ineinandergreifen.

20:15 Uhr, kabel eins, King Kong, Monsterdrama

Filmemacher Carl Denham (Jack Black) plant auf der sagenumwobenen Insel Skull Island sein neues Werk zu drehen. Doch das abgelegene Eiland birgt tödliche Gefahren: Kaum angekommen, wird das Filmteam von einem Eingeborenenstamm attackiert. Als sich die Lage beruhigt, fehlt plötzlich Hauptdarstellerin Ann Darrow (Naomi Watts) - sie wurde entführt. Die Inselbewohner glauben, dass sie dem gigantischen Gorilla King Kong geopfert werden muss.