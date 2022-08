TV-Flop für Daniel Hartwich: RTL-Show "Zeig uns deine Stimme" ins Nachtprogramm verbannt

Daniel Hartwich ist eigentlich ein Garant für hohe Einschaltquoten, wie seine bisherigen TV-Jobs zeigen. Doch mit "Zeig uns deine Stimme" erlebt der Moderator einen Flop und RTL zieht Konsequenzen.

Dschungelcamp, "Let's Dance" und "Das Supertalent" – in der Vita von Daniel Hartwich finden sich die beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Doch der Moderator kann offenbar nicht jedem Format zu hohen Einschaltquoten verhelfen, wie "Zeig uns deine Stimme" nun beweist.

Kein Erfolg für Daniel Hartwich: RTL verbannt "Zeig uns deine Stimme" ins Nachtprogramm

Die RTL-Show läuft aktuell in der dritten Staffel, RTL spendierte dafür sogar extra einen Platz zur besten Sendezeit am Sonntagabend. Doch bereits nach drei Folgen ist schon wieder Schluss mit der Primetime um 20.15 Uhr. Nachdem die ersten Ausgaben kaum Zuschauer generieren konnten, reagiert der Sender entsprechend und schmeißt "Zeig uns deine Stimme" aus dem Abendprogramm.

Die letzte reguläre Episode (Ausstrahlung am 7. August) erreichte lediglich einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Insgesamt schauten nur knapp 950.000 Menschen zu, wie das Branchenmagazin " " berichtet. Im Vergleich schafften es die vorherigen Staffeln unter dem Titel "I can see your Voice" im Schnitt auf zweistellige Marktanteile.

Sendezeiten von "Zeig uns deine Stimme": Wann laufen die restlichen Folgen im TV?

Als Konsequenz verbannt RTL die noch ausstehenden Folgen der Gesangsshow ins Nachtprogramm. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird "Zeig uns deine Stimme" nach dem Nachtjournal gesendet. Auf dem Streamingportal RTL+ können Fans die restlichen Folgen jedoch im gewohnten Senderhythmus genießen. Ob es nach dem überschaubaren Erfolg zu einer weiteren Staffel kommen wird, ist fraglich.

Daniel Hartwich hat sich zu dem TV-Flop bislang nicht geäußert. Seiner Karriere dürfte das jedoch nicht schaden, mit "Lego Masters" hat er aktuell einen weiteren lukrativen Moderationsjob im Fernsehen.