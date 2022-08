Kerstin Ott: Süße Liebesgrüße zum Jahrestag

Über Instagram gratuliert Kerstin Ott ihrer Frau öffentlich zum fünften Hochzeitstag und beweist in einer süßen Nachricht ihre Liebe.

Schlagersängerin Kerstin Ott und ihre Frau Karolina sind inzwischen seit fünf Jahren verheiratet und seit bereits zehn Jahren ein Paar. Zum Jahrestag teilt Ott ein Foto der beiden auf mit ihren Fans und sendet ihrer Frau gleichzeitig noch süße Liebesgrüße. .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir haben so viel zusammen erlebt. Die allerbesten Momente, Momente in denen wir uns nicht einig waren, Momente, wo wir uns verrannt haben, Momente in denen wir angekommen sind an unserem Ziel, Momente voller Glück, Momente voller Hoffnung, Momente in denen wir niedergeschlagen waren."

Fans gratulieren Kerstin Ott zum Jahrestag

Und auch wenn sie nicht jeden dieser Momente geliebt habe, so habe sie jeden Moment davon mit ihrer Frau aber gebraucht, schreibt sie weiter. Mit "Ich liebe Dich, meine Karolina" beendet sie schließlich ihre Liebesnachricht. Mehr als 540 Fans haben inzwischen auf den Post reagiert und dem Ehepaar gratuliert.