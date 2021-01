Thomas Gottschalk stiehlt Joko die Show und wird neuer Moderator

Entertainer Thomas Gottschalk hat es geschafft: Am Dienstagabend gewann er die dritte Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" und wird zum Moderator in Joko Winterscheidts Show.

Thomas Gottschalk (70) hat eine besondere TV-Premiere gefeiert: Der Entertainer ging am Dienstagabend (19. Januar) als Sieger des ProSieben-Formats "Wer stiehlt mir die Show?" ("WSMDS") hervor und schlug damit erstmals Joko Winterscheidt (42) als Gastgeber und Herausforderer der Quizshow. Die letzten beiden Folgen konnte der Moderator noch für sich ausmachen, in der dritten Ausgabe musste er sich nun dem TV-Urgestein geschlagen geben.

Damit wird Gottschalk am kommenden Dienstag (26. Januar) um 20:15 Uhr die ProSieben-Quizshow moderieren und den Job von Winterscheidt übernehmen. Der geschasste Moderator muss im Kandidatenfeld mit Palina Rojinski (35), Elyas M'Barek (38) und Wildcard-Gewinnerin Lily darum kämpfen, seine Show wieder zurück zu gewinnen.

Die Show am Dienstagabend kam besonders bei den jungen Zuschauern gut an: "'WSMDS' ist mit 15,8 Prozent Marktanteil (14-39) das stärkste Programm für junge Zuschauer in der Primetime - abgesehen vom kurzen Brennpunkt", verkündete ProSieben am Mittwoch . Bei Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren liege "WSMDS" damit erstmals vor der RTL-Castingshow "DSDS".

