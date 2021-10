Thomas Gottschalk gratuliert Helene Fischer zur Schwangerschaft

Treffen sich Thomas Gottschalk und Helene Fischer bald live im ZDF? Der Entertainer gratuliert der Schlagerkönigin mit einem "Wetten, dass..?"-Scherz zur Schwangerschaft.

Kommt es am 6. November zum Giganten-Treffen im TV? Entertainer-Legende Thomas Gottschalk (71) zu ihrer Schwangerschaft und hofft, sie in seiner "Wetten, dass..?"-Revivalshow begrüßen zu dürfen.

"Ich hoffe, Helene nimmt ihre Schwangerschaft nicht zum Anlass, mir für 'Wetten, dass..?' abzusagen", sagte Gottschalk nicht ganz frei von Ironie. "Aber sie kennt mich gut genug, um sicher sein zu können: Sie bestimmt, worüber wir reden", so die TV-Legende weiter. Fischer bestätigte am vergangenen Sonntag die zuvor lancierten Gerüchte in den Medien: "Wir sind seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch." Sie könne voller Stolz sagen: "Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir steht."

Wenige Tage später Show mit Stefan Raab

Helene Fischer wird jedenfalls am 12. November in Sat.1 zu sehen sein. In der von Stefan Raab (54) als Music Supervisor gestalteten Show wird Fischer Songs aus ihrem neuen Werk präsentieren. Am 15. Oktober erscheint das Album "Rausch". Am 16. Oktober, einen Tag nach der Veröffentlichung, zeigt das ZDF um 21:45 Uhr den Musikfilm "Im Rausch der Sinne", der von dem britischen Regisseur Russell Thomas inszeniert wurde. Die eigentlich obligatorische Weihnachtsshow von Helene Fischer im ZDF findet hingegen in diesem Jahr, wie auch schon 2020, nicht statt.

gab sie bekannt, dass ihre Auftritte 2022 in jedem Fall zustande kommen werden: "Alle geplanten Konzerte im nächsten Jahr können meinerseits stattfinden." Sie freue sich "unendlich", wieder live für ihre Fans zu singen. Ihr bisher "einziges Deutschland-Konzert 2022" findet am 20. August in der Messe München statt.

