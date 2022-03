"The Masked Singer": Diese Moderatorin steckte im Brilli-Kostüm

Die sechste Staffel von "The Masked Singer" ist am Samstagabend gestartet. Zehn Promis unter farbenfrohen Kostümen standen auf der Bühne. Am Ende musste sich der Brilli demaskieren.

19. März 2022 - 23:44 Uhr | (jom/spot)

Die Fan-Maske musste "The Masked Singer" bereits in Folge eins verlassen. © ProSieben/Willi Weber