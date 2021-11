"The Masked Singer": Die finalen Tipps der Fans

Am 20. November steigt das große "The Masked Singer"-Finale. Welche Promis stecken hinter den verbliebenen Kostümen? Das sagen die Fans.

Die Raupe, die Heldin, der Mops und Mülli Müller treten beim großen Finale von "The Masked Singer" an diesem Samstag (20. November, 20:15 Uhr live auf ProSieben) an. Vier Promis werden sich noch zu erkennen geben müssen. Die Fans haben via ProSieben-App ihre Favoriten auserkoren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Heldin

Mit Schwert und Schild kämpft sie auf der "Masked Singer"-Bühne um die Gunst der Zuschauer. "Die Heldin verkörpert großen Kampfgeist. Der Mantel ist wahnsinnig schwer. Wir haben extra eine Nackenstütze eingebaut, damit der Kopf etwas entlastet wird", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner zu dem Kostüm.

Darunter vermuten die Fans mit einer großen Mehrheit Sängerin Christina Stürmer (39). Es folgen Moderatorin Jeannine Michaelsen (39) und Stefanie Kloß (37). "Man spürt dein Herz, Christina", zeigte sich auch Rateteam-Mitglied Rea Garvey (48) im Halbfinale sicher, dass Stürmer hinter der Maske steckt.

Die Raupe

Auch die Raupe hat es ins Finale geschafft. Mit ihren 500 Pailletten machte sie dem Publikum schöne Augen und fährt dabei auf bis zu acht Rollschuhen über die Bühne. Wer steckt unter der Maske?

Die Zuschauer haben einen Favorit: Sängerin Sandy Mölling (40) geht mit rund 80 Prozent aus der Abstimmung hervor. Dahinter reihen sich Komikerin Anke Engelke (55) und Sängerin Vanessa Mai (29) ein.

Der Mops

Kuscheliges Fell, Pfeil und Bogen und riesige Flügel: Als tollpatschiger Liebesbote hat der Mops die Bühne unsicher gemacht. Bei dieser Maske sind sich die Fans weniger einig.

Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (31) holt bei der Abstimmung nur rund 52 Prozent, Kollegin Jeanette Biedermann (41) rund 24 Prozent. Moderatorin Inka Bause (52) und Vanessa Mai sind auf den weiteren Plätzen zu finden.

Mülli Müller

Mülli Müller stellt sich als echter Weltverbesserer dar: Auf dem Kostüm stehen Slogans wie "Rettet den Planeten" oder "There is no planet B".

Die Fans vermuten Alexander Klaws (38) hinter der Finalisten-Maske (rund 55 Prozent). Auch Teddy Teclebrhan (38), Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) wurden von den Nutzern genannt.