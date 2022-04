"The Masked Singer": Das ist das Rateteam fürs Finale

"The Masked Singer" steht mit seiner sechsten Staffel kurz vor dem Finale. Neben den vier Finalisten steht für die Show am kommenden Samstag auch der Gast im Rateteam fest.

Riccardo Simonetti wird bei "The Masked Singer" mitraten.

Am kommenden Samstag (23. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) steigt das "The Masked Singer"-Finale. In der letzten Ausgabe der sechsten Staffel werden der Ork, die Discokugel, das Zebra und der Dornteufel um den Sieg kämpfen. Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti (29) wird das Rateteam um Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (48) unterstützen.

"Den nötigen Glamour" fürs Finale

"Er bringt den nötigen Glamour ins Finale und wird vielleicht auch den ein oder anderen Promi entlarven", heißt es der ProSieben-Sendung. Simonetti selbst freue sich "riesig" auf die Aufgabe, wie er verraten hat. Das Rateteam hat bisher ordentlich vorgelegt. Bei den letzten fünf Enthüllungen lag immer mindestens ein Mitglied des Teams richtig, wie ProSieben in einer Mitteilung bekanntgegeben hat.

Und welche Stars werden unter den restlichen Masken vermutet? Bei der Discokugel tippen viele Fans auf Jeanette Biedermann (42), beim Dornteufel auf Mark Keller (56). Beim Ork fielen Namen wie Sibel Kekilli (41), Michelle Hunziker (45) oder Gianna Nannini (67). Unter dem Zebra-Kostüm werden Larissa Rieß (33), Nora Tschirner (40) oder Anke Engelke (56) vermutet.

