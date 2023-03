"The Crown" soll sich Skandal um Prinz Harrys Nazi-Kostüm vornehmen

Der Skandal um Prinz Harrys Nazi-Kostüm wird angeblich in Staffel sechs von "The Crown" zum Thema. Charles' Sohn selbst hatte jüngst in seiner Autobiografie über den Vorfall von 2005 gesprochen.

Prinz Harry bekommt von den "The Crown"-Machern in der neuen Staffel angeblich viel Aufmerksamkeit.

Prinz Harrys (38) Skandal um ein Nazi-Kostüm soll angeblich in Staffel sechs der Netflix-Serie "The Crown" zum Thema werden. . Der vor drei Jahren in die USA ausgewanderte Sohn von König Charles III. (74) war im Jahr 2005 beim Besuch einer Party in der Aufmachung abgelichtet worden.

Die königliche Familie entschuldigte sich damals, nachdem ein Foto dazu von "The Sun" veröffentlicht worden war. Der damals 20-jährige Prinz Harry selbst erklärte, es tue ihm sehr leid: "Es war eine schlechte Wahl des Kostüms, und ich entschuldige mich."

Skandal ist auch Thema in "Spare"

Eine Teilschuld für den Skandal hat der Herzog von Sussex zuletzt Familienmitgliedern gegeben. Prinz Harry behauptet in seiner Autobiografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve"), die im Januar erschien, er habe im Vorfeld der Kostümparty seinen Bruder Prinz William (40) und dessen heutige Frau Prinzessin Kate (41) angerufen und sie gefragt, ob er eine Piloten-Uniform oder eine Nazi-Uniform tragen soll, und sie sagten angeblich: letzteres. Das wird laut "The Sun" in hochrangigen royalen Kreisen bestritten. Prinz Harry nannte die Wahl des Kostüms "einen der größten Fehler in meinem Leben".

Netflix wird den Skandal nun offenbar in der sechsten und letzten Staffel von "The Crown" nacherzählen. Dann sollen Luther Ford als Prinz Harry und Ed McVey als Prinz William zu sehen sein. Die finalen Folgen der beliebten Serie über das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie sollen angeblich noch dieses Jahr auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden.

Für Prinz Harry könnte dies unangenehm werden. Ein Insider erklärte in der "Sun", ältere Zuschauer werden sich an den Skandal aus dem Jahr 2005 und das Foto erinnern, "aber diese vergangene Episode in Harrys Leben könnte für die vielen jüngeren Zuschauer von Netflix eine Neuigkeit sein".