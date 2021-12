"The Crown": Erster Blick auf Dianas Freund Dodi Al-Fayed

In der fünften Staffel beleuchtet "The Crown" unter anderem das Verhältnis von Prinzessin Diana zu Dodi Al-Fayed und ihren gemeinsamen Unfalltod 1997. Die ersten Bilder vom Set zeigen den Milliardärssohn allerdings bei Szenen, die im Jahr 1981 spielen.

In der fünften Staffel von "The Crown" geht es um die 1990er-Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997. Doch erste Bilder von Dodi-Darsteller Khalid Abdalla (39) am Set der Netflix-Serie zeigen ihn im Jahr 1981.

Die Set-Bilder, die unter anderem , sind die ersten, die das Gesicht von Abdalla als Dodi Al-Fayed unverhüllt zeigen. Bereits im September kursierten Bilder von ihm, die ihn allerdings mit einer Gesichtsmaske zeigten. Nun sieht man also erstmals den Schnurrbart, den sich der Schauspieler für die Rolle wachsen ließ.

Rückblick auf Dodi Al-Fayeds Leben in "The Crown"

Die gefilmten Szenen spielen bei den Dreharbeiten zu "Die Stunde des Siegers". Al-Fahed war ausführender Produzent des britischen Sportfilms, der den Oscar als Bester Film gewann. "Chariots of Fire", so der Originaltitel, kam 1981 in die Kinos. Im selben Jahr also, in dem Diana und Prinz Charles heirateten.

"The Crown" zeigt in der fünften Staffel also offensichtlich einen Rückblick auf das Leben von Dodi Al-Fayed. Der Sohn des milliardenschweren Geschäftsmannes Mohamed Al-Fayed (92) versuchte sich unter anderem als Filmproduzent. Von "Die Stunde des Siegers" wurde Dodi Al-Fayed allerdings gefeuert. Der als Playboy berüchtigte Mann soll den Darstellern Kokain angeboten haben.

Auf den Setbildern ist auch der israelische Schauspieler Salim Daw (70). Er spielt Dodis Vater Mohamed Al-Fayed, zum Zeitpunkt des Todes seines Sohnes und Lady Di unter anderem Besitzer des Londoner Luxuskaufhauses Harrods.

Dodi Al-Fayed und Prinzessin Diana machten erst im Sommer 1997 ihre Beziehung öffentlich, wenige Wochen vor ihrem Unfalltod in Paris. Das Paar wurde von Paparazzi überallhin verfolgt.