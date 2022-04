"The Crown": Bekommt die Netflix-Serie ein Spin-off?

Gespannt warten Fans auf die fünfte Staffel "The Crown". Doch damit nicht genug: Die Macher der Netflix-Serie sollen bereits Pläne für eine Spin-off-Serie haben.

Imelda Staunton verkörpert Queen Elizabeth II. in "The Crown".

Wird die erfolgreiche Netflix-Serie "The Crown" bald einen Ableger bekommen? , befindet sich der Streamingdienst in ersten Gesprächen mit der Produktionsfirma Left Bank, die auch für die Mutterserie verantwortlich ist.

Dabei soll es sich um ein Prequel handeln und damit die Vorgeschichte von "The Crown" erzählen. Die erste Staffel der Netflix-Serie widmet sich dem Zeitraum von 1947 bis 1956. Laut "Deadline" könnte in dem Spin-off zum Beispiel das Ende der Regentschaft von Queen Victoria (1819-1901) oder die Vorzeit des Zweiten Weltkriegs behandelt werden. hatte zuvor darüber berichtet, dass sogar fünf Spin-off-Serien über besagte Zeitspanne geplant sein sollen. Netflix selbst hat sich noch nicht zu möglichen Ableger-Serien geäußert.

Inhalt der fünften Staffel "The Crown"

Zunächst steht aber die fünfte Staffel von "The Crown" an. Darin geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997. Wie Queen-Darstellerin Imelda Staunton (66) im September 2021 erklärte, soll die fünfte Staffel im November 2022 zu sehen sein.

Staffel fünf von "The Crown" soll die vorletzte sein. Die sechste und letzte Season soll in den frühen 2000er-Jahren spielen. Sieben Emmys gewann allein die vierte Staffel der Netflix-Serie über das britische Königshaus, unter anderem als beste Dramaserie und für Hauptdarstellerin Olivia Colman (48) als Queen Elizabeth II. (95).