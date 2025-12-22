"Tatsächlich Liebe": Alle Sendetermine und Streams im Überblick

Zum Filmkosmos der Weihnachtszeit gehören zweifelsfrei auch romantische Komödien. Die Zeit der Liebe und Liebesfilme: das passt! Als einer der Klassiker der Vorweihnachtszeit hat sich "Tatsächlich Liebe" etabliert. Alle Infos zu Sendeterminen, Streaming-Möglichkeiten und zum Cast gibt es hier.

Geht es um romantische Weihnachtsfilme mit Starbesetzung, darf "Tatsächlich Liebe" nicht fehlen. Bei der AZ lesen Sie, wo und wann Sie den Weihnachts-Klassiker im TV und im Stream sehen können.

Worum geht es? Die Handlung von "Tatsächlich Liebe" zusammengefasst

"Tatsächlich Liebe" entführt die Zuschauer in das Leben von acht Londonern, deren Schicksale auf faszinierende Weise miteinander verknüpft sind. Liebe, Verwirrung und die kleinen, aber bedeutsamen Momente des Lebens stehen im Zentrum der Handlung.

Emma Thompson und Hugh Grant spielen in "Tatsächlich Liebe" Bruder und Schwester. © imago images/Ronald Grant/Archive Mary Evans

Der Film folgt den Erlebnissen von Menschen auf ihrer Suche nach wahrer Liebe, sei es durch unerwartete Küsse auf Londons Straßen oder herzerwärmende Gesten während der Weihnachtszeit. Von unerwiderten Gefühlen bis hin zu unerwarteten Bindungen zeigt dieser Film die vielschichtigen Emotionen, die das Lieben und Leben begleiten.

Mit einer hochkarätigen Besetzung, zu der Hugh Grant als charmanter Premierminister, Colin Firth als suchender Schriftsteller, Keira Knightley als Braut mit Liebeswirren und viele weitere gehören, schmilzt dieser Film unsere Herzen im Handumdrehen. Mit seinem Humor, romantischen Verstrickungen und einer Prise Weihnachtszauber ist "Tatsächlich Liebe" eine Wohlfühlgeschichte, die zeigt, dass Liebe überall lauern kann.

"Tatsächlich Liebe" 2025 im TV und Stream

Alle Sendetermine im Überblick

Datum Uhrzeit Sender Mo. 22.12. 14:00 Uhr Sky Cinema Family Di. 23.12. 20:15 Uhr Sky Cinema Family Mi. 24.12. 01:30 Uhr Kabel Eins Do. 25.12. 05:15 Uhr Sky Cinema Family Do. 25.12. 23:45 Uhr Sky Cinema Family Fr. 26.12. 14:30 Uhr Sky Cinema Family Do. 01.01. 22:00 Uhr Sky Cinema Highlights

Wer an den oben genannten Terminen keine Zeit haben sollte, kann sich die beliebte Filmkomödie ebenfalls als Stream auf Abruf ansehen. Folgende Streaming-Möglichkeiten gibt es für "Tatsächlich Liebe":

Alle Streamingoptionen im Überblick

Plattform Leihen Kaufen Prime Video 3,99 Euro (SD/HD) 7,99 Euro (SD), 9,99 Euro (HD) Joyn Flatrate (gratis) Flatrate (gratis) Disney+ Flatrate Flatrate RTL+ Flatrate Flatrate WOW (Sky) Flatrate Flatrate Sky Go Flatrate Flatrate Sky Store 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) Apple TV 3,99 Euro (SD/HD) 7,99 Euro (SD), 9,99 Euro (HD) YouTube Store 3,99 Euro (HD) 7,99 Euro (SD), 8,99 Euro (HD) Rakuten TV 3,99 Euro (HD) 7,99 Euro (SD), 8,99 Euro (HD) CHILI 2,99 Euro (SD) 5,99 Euro (SD) freenet Video 3,99 Euro (HD) 8,99 Euro (HD) MagentaTV Flatrate Flatrate maxdome 3,99 Euro (HD) 8,99 Euro (HD)

Gespickt mit Stars: Der Cast von "Tatsächlich Liebe"

Einer der Faktoren des großen Erfolges der romantischen Komödie ist der mit Hollywoodstars gespickte Cast. Viele gestandene Schauspieler, unter anderem Hugh Grant, Alan Rickman, Liam Neeson, Emma Thompson und Colin Firth, bilden das Gerüst des Filmes. Andere hingegen nutzten ihre Rollen als Karrieresprungbrett – und ergatterten in den Jahren danach tolle Rollen in Serien und Filmen.

Heike Makatsch, Hugh Grant und Laura Linney bei der Premiere 2003 in München. © Ursula Düren/dpa

Der Cast von "Tatsächlich Liebe" im Überblick

Name Rolle Alter Hugh Grant David, Premierminister 65 Jahre Liam Neeson Daniel 73 Jahre Colin Firth Jamie Bennett 65 Jahre Emma Thompson Karen 66 Jahre Keira Knightley Juliet 40 Jahre Alan Rickman Harry 69 Jahre (✝ 2016) Andrew Lincoln Mark 52 Jahre Laura Linney Sarah 61 Jahre Rowan Atkinson Rufus 70 Jahre Chiwetel Ejiofor Peter 48 Jahre Bill Nighy Billy Mack 76 Jahre Martine McCutcheon Natalie 49 Jahre Heike Makatsch Mia 54 Jahre

"Tatsächlich Liebe": Weitere Infos, Fakten und Hintergründe

Auch abseits des mit Stars gespickten Casts kann der Film mit einigen Funfacts und Hintergründen glänzen. Fans der Komödie können die Drehorte jederzeit besuchen. Regisseur Richard Curtis wählte folgende, berühmte Locations in London für den Film aus:

Notting Hill

Trafalgar Square

Wandsworth

Kaufhaus Selfridges

Gabriel's Wharf

Grosvenor Chapel

Auch musikalisch muss sich der Film absolut nicht verstecken. Die Musik im Film, insbesondere der Song "Christmas is All Around" von Bill Nighys Charakter, wurde zu einem ikonischen Element des Films. Das Drehbuch stammt ebenso von Regisseur Richard Curtis, der für seine romantischen Komödien bekannt ist und auch bei anderen erfolgreichen Filmen wie "Notting Hill" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" mitwirkte.

Der Film erhielt gemischte Kritiken, wurde jedoch von vielen Zuschauern als ein herzerwärmender Film für die Feiertage geschätzt. Er wurde für seine charmante Darstellung von Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen gelobt, während einige Kritiker den Film als zu sentimental ansahen. Trotz der gemischten Kritiken war "Tatsächlich Liebe" ein kommerzieller Erfolg und spielte weltweit beträchtliche Einnahmen an den Kinokassen ein.