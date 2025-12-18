Weihnachten mit den Griswolds: Wann läuft "Schöne Bescherung" 2025 im TV?

AZ-Plus
Diese Komödie darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen: Chevy Chase als Clark Griswold in "Schöne Bescherung" hat für viele Filmfans Kultstatus erreicht. Hier finden Sie die Ausstrahlungstermine für 2025.
Felix Kirsch |
"Schöne Bescherung" mit Chevy Chase in der Hauptrolle läuft auch 2025 im TV.
"Schöne Bescherung" mit Chevy Chase in der Hauptrolle läuft auch 2025 im TV.

"Schöne Bescherung", der Film über die wohl chaotischste Weihnachtsfeier der 80-er Jahre, ist für viele Familien im deutschsprachigen Raum ein absolutes Muss an Weihnachten. Wann läuft er 2025 im TV?

Handlung von "Schöne Bescherung": Darum geht es im Weihnachtsklassiker

Das liegt zunächst an der chaotischen, aber humorvollen Handlung des Films. Die Geschichte folgt der Familie Griswold während ihres turbulenten Weihnachtsfestes. Vater Clark Griswold (gespielt von Chevy Chase) strebt danach, das perfekte Weihnachtsfest zu organisieren. Doch zwischen den Dekorationskatastrophen, einer schrulligen Verwandtschaft und unerwarteten Zwischenfällen geraten die festlichen Feierlichkeiten immer wieder aus dem Ruder.

"Schöne Bescherung" 2025: Sendetermine im TV und Streaming-Angebote

"Schöne Bescherung" ist zu einer kultigen Tradition geworden und wird daher seit vielen Jahren regelmäßig im deutschen TV-Programm während der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Hier sind einige der bereits festgelegten Sendetermine für das Jahr 2025. 

TV-Sendetermine im Überblick

Mittwoch, 24. Dezember 2025 16:50 Uhr RTL

Streaming-Angebote im Überblick

Plattform Angebot
Amazon Prime Flatrate
Amazon Leihen: 4 Euro, Kaufen: 5 Euro
Apple TV

Leihen: 3,99 Euro Kaufen: 9,99 Euro
Google Play

Leihen: 3,99 Euro
Kaufen: 9,99 Euro
RakutenTV

Leihen: 3,99 Euro Kaufen: 9,99 Euro

 

Der Cast von "Schöne Bescherung": Weihnachtskomödie als Karriere-Sprungbrett

Zum Erfolgsrezept von "Schöne Bescherung" gehört zweifelsohne auch der Cast. Chevy Chase und Beverly D'Angelo – in den Hauptrollen Clark und Ellen Griswold – brachten es zu beeindruckenden Schauspielkarrieren. Johnny Galecki, der den angenervten Teenager Rusty Griswold spielt, war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht einmal 13 Jahre alt.

Den meisten TV-Fans ist er inzwischen wohl als Dr. Leonard Hofstadter aus der Erfolgssitcom "Big Bang Theory" bekannt. Galecki spielte die Rolle des Physikers zwischen 2007 und 2019 und erhielt zahlreiche Preise für seine Arbeit. 

Name Rolle Alter (Stand: Dezember 2024)
Chevy Chase Clark Griswold 82
Beverly D'Angelo Ellen Griswold 74
Juliette Lewis Audrey Griswold 52
Johnny Galecki Rusty Griswold 50
Randy Quaid Cousin Eddie 75
Diane Ladd Nora Griswold 2025 Verstorben
E. G. Marshall Art Smith 1998 Verstorben 

Weitere Fakten und Hintergründe zu dem Weihnachtsfilm

"Schöne Bescherung" ist der dritte Teil der "Vacation"-Filmreihe und folgt auf "Die schrillen Vier auf Achse" (1983) und "Hilfe, die Amis kommen" (1985). Regisseur Jeremiah S. Chechik führte Regie. Er ist ebenfalls bekannt für die Regiearbeit in Filmen wie "Benny & Joon" und der Verfilmung von "Die Addams Family".

Der Film wurde von John Hughes geschrieben, einem bekannten Drehbuchautor und Regisseur, der auch Filme wie "Kevin - Allein zu Haus" und "The Breakfast Club" geschrieben hat. Ein Großteil des Films wurde im US-Bundesstaat Colorado gedreht. Das Haus der Griswolds in Breckenridge ist seit dem Dreh eine Touristenattraktion geworden und wird oft von Fans des Films besucht. Es wurde speziell für den Film gebaut. 

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.