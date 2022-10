So wird "Das große Schlagerjubiläum 2022" von Florian Silbereisen

Es wird ein Fest mit der Crème de la Crème der Schlagerszene: Florian Silbereisen feiert am Samstag "Das große Schlagerjubiläum 2022" im Ersten. Auf diese Gäste können sich die Zuschauer freuen.

Florian Silbereisen (41) meldet sich am Samstagabend mit einer ganz besonderen Show zurück: Der Showmaster führt durch "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!" und moderiert damit seine sage und schreibe 100. "Feste"-Show im Ersten. Kein Wunder, dass zu der besonderen Ausgabe auch das Who's Who der Schlagerszene erscheint - allen voran Superstar Helene Fischer (38). Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der rund dreistündigen Show.

Diese Stars sind dabei

Aufgezeichnet wird die Sendung bereits am 21. Oktober in Leipzig. Am Folgetag, den 22. Oktober, läuft das Spektakel dann ab 20:15 Uhr im Ersten. Neben Silbereisens Ex-Lebensgefährtin Fischer werden auch namhafte Schlagergrößen wie Jürgen Drews (77), Roland Kaiser (70), Andreas Gabalier (37), die Kelly Family, Ross Antony (48) und Melissa Naschenweng (32) auf der Bühne stehen. Weitere berühmte Gäste sind Andy Borg (61), DJ Ötzi (51), Kerstin Ott (4), Ben Zucker (39) sowie Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55).

Tritt Helene Fischer mit ihrem Double auf?

Auch die als Helene Fischers Double bekannte Newcomerin Undine Lux (34) wird beim "Schlagerjubiläum" mit von der Partie sein. Für ihren Auftritt qualifizierte sie sich zuvor in Silbereisens MDR-Sendung "Schlagerchance in Leipzig 2022 - Wer schafft es?" am 14. Oktober. Ob sie dann mit Helene Fischer gemeinsam auftreten wird, ist nicht bekannt. Seit 2008 doubelt Lux die Schlagerqueen.

Abschied von Jürgen Drews

Während Undine Lux mit dem "Schlagerjubiläum" einen ihrer ersten großen TV-Auftritte feiert, heißt es für Jürgen Drews Abschied nehmen. Im Juli hatte der Sänger sein Karriereende angekündigt. Nur einen Tag nach der Aufzeichnung von Silbereisens großer Jubiläums-Ausgabe wird am 22. Oktober die Sendung "Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied" gedreht, in der sich Drews dann endgültig von der Bühne verabschieden wird. Neben Silbereisen sollen auch dort zahlreiche Schlagergrößen mit von der Partie sein. Wann die Show ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.