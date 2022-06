"RTL Samstag Nacht" wird neu aufgelegt

"RTL Samstag Nacht" kehrt ins deutsche Fernsehen zurück! Der Privatsender kündigte das Comeback der 90er-Jahre-Kultshow an, die Stars wie Wigald Boning, Mirco Nontschew oder Olli Dietrich hervorbrachte. Auch andere Formate bekommen eine Neuauflage serviert.

Der Retrotrend im TV geht auch beim größten deutschen Privatsender weiter: RTL gab im Rahmen der Screenforce Days 2022 bekannt, die Kult-Comedyshow "RTL Samstag Nacht" neu aufzulegen. Die Sendung wurde ursprünglich von 1993 bis 1998 ausgestrahlt.

Die von Hugo Egon Balder (72) produzierte Comedysendung mauserte sich im Verlauf zum absoluten Kultformat. Insgesamt wurden 146 Folgen produziert und ausgestrahlt. Die Darsteller Wigald Boning, Esther Schweins, Olli Dittrich, Stefan Jürgens, Tanja Schumann und Mirco Nontschew entwickelten sich zu Megastars der frühen deutschen Comedy-Szene. Regelmäßige Sketche wie "Kentucky schreit ficken", "Zwei Stühle - eine Meinung" oder "Neues vom Spocht" wurden zu Klassikern der TV-Geschichte. Auch Ulla Kock am Brink (60) kehrt mit ihrer einstigen Erfolgsshow "Die 100.000 Mark Show" zurück, wie bereits zuvor bekannt wurde.

Neben diesen Comebacks werden mit "Die RTL Wasserspiele", "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" oder der Wettshow "Ich setz auf dich" auch neue Unterhaltungsideen von den Sendermachern in naher Zukunft umgesetzt. Das umstrittene TV-Event-Format "Die Passion" bekommt für Ostern 2023 außerdem eine Neuauflage serviert.

Die Kult-Entertainer Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) werden darüber hinaus im großen Show-Event "40 Jahre Supernasen" in der kommenden TV-Saison die 80er-Jahre wiederaufleben lassen. Die Castingshow "Die Puppenstars", die bereits 2017 und 2018 in sieben Episoden ausgestrahlt wurde, erlebt zudem eine Wiederauferstehung. Im Bereich Fiction setzt der Sender weiter auf seine RTL+-Originals. So gehören die zweite Staffel "Sisi" sowie die Hape-Kerkeling-Serie "Club las Piranjas" zu den Highlights auch im Free-TV bei RTL.