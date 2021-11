RTL im Unterhaltungstief: Die fetten Trash-Jahre sind vorbei

Sinkende Zuschauerzahlen, veraltete Formate und mangelnde Innovation: AZ-Reporter Sven Geißelhardt über das Unterhaltungstief bei RTL.

In Zeiten von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus haben es die TV-Anstalten in Deutschland zunehmend schwerer, das junge Publikum vor den Bildschirm zu locken. Für RTL waren Dating-, Trash- und leichte Unterhaltungsformate in der Vergangenheit der Quotengarant, der Sender selbst ein Paradebeispiel der erfolgreichen leichten und manchmal grenzwertigen Unterhaltung. Doch inzwischen kann man damit die Zuschauer auch nicht mehr locken.

Vom "Sommerhaus" bis "Schwiegertochter gesucht": RTL hält an veralteten Ideen fest

Als 2004 die erste Staffel "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" gesendet wurde, musste man einfach einschalten, um mitreden zu können. Wie "Das Sommerhaus der Stars" 2021 beispielsweise eindrucksvoll gezeigt hat, haben sich diese Konzepte mit der Zeit abgenutzt. Kaum einer wollte an der Fremdscham teilhaben und wenn man es dann doch aus Versehen getan hat, war man gelangweilt. Auch der einstige Publikumsliebling "Schwiegertochter gesucht" hat seinen Zenit überschritten und blieb zuletzt weit hinter den Erwartungen zurück.

"Bachelor", "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise": RTL zeigt zu wenig Abwechslung

Sobald beim Kölner Privatsender eine Erfolgsformel gefunden wurde, wurde diese bis aufs Äußerste ausgereizt. Gerade in Sachen Dating-TV zeigt RTL wenig Innovation. Von "Der Bachelor" über "Die Bachelorette" bis hin zu "Bachelor in Paradise" werden die liebeshungrigen Singles in diesen Shows geradezu verheizt. Da schaltet dann auch der letzte halbwegs interessierte Zuschauer ab. Die aktuelle Staffel des Kuppelformats "Bachelor in Paradise" wurde aufgrund miserabler Quoten sogar komplett im TV gestrichen.

So schlechte Zahlen wie im Jahr 2021 verzeichnete RTL noch nie (Quelle: " ")! Im Juni, Juli, August und Oktober lag der Marktanteil im einstelligen Bereich - ein Novum. Dass der Sender damit noch immer Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen ist, liegt das nicht am spannenden Programm, sondern vielmehr daran, dass auch die Konkurrenz nicht viel Besseres zu senden hat.

RTL sollte grundsätzlich mal einen Blick in sein Programm werfen, sich von ausgedienten Formaten trennen und mehr Wert auf neue und interessante Konzepte legen. Dann könnte es auch wieder mit den Quoten bergauf gehen.